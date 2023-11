Израел е намерил двама мъртви заложници в болницата Ал-Шифа, хора излизат оттам с бели флагове

Според друг журналист, Хадера Ал Зааун, за който не се съобщава коя медия представлява, в болницата са останали само лежащо болни пациенти и малък брой лекари.

Министерството на здравеопазването на Ивицата Газа, което е под контрола на "Хамас", също твърди, че стотици хора са напуснали болницата призори в събота като вътре са останали около 120 пациенти, както и недоносени бебета.

Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) заявиха на свой ред, че са се съгласили да помогнат при евакуацията на болницата след искането на нейния директор. От ЦАХАЛ опровергават по-ранно съобщение, че са поискали по високоговорители пълна евакуация на болницата - нещо, за което информираха телевизионните канали Ал Джазира и Ал Арабия.

"Тази сутрин ЦАХАЛ одобри искането на директора на болница Ал-Шифа жителите на Газа в болницата, които желаят да се евакуират, да го направят по безопасен маршрут. ЦАХАЛ никога не е нареждал евакуация на пациенти или медицински екипи [...]. Медицинският персонал ще остане в болницата, за да се грижи за пациентите, които не могат да се евакуират. През нощта ЦАХАЛ предостави на болницата допълнителна храна, вода и хуманитарна помощ", се казва в изявлението на военните.

От ЦАХАЛ съобщиха също, че на територията на болницата са открили телата на двама израелски заложници, отвлечени от "Хамас" на 7 октомври.

Военните показаха и видео на разкрит вход към тунел, използван от терористите, в непосредствена близост до болницата.

