Чуждестранни заложници в болница "Ал Шифа": Израел показа ВИДЕО доказателства

От болница "Ал Шифа", която доскоро беше убежище за десетки хиляди бягащи от войната палестинци, бяха евакуирани пациентите и персоналът, откакто миналата седмица израелските войски нахлуха в нея, за да унищожат скрити съоръжения на "Хамас". Израел издирва около 240 души, които "Хамас" отвлече в Газа след трансграничната атака на 7 октомври, която предизвика войната.

Една от тях е 19-годишната Ноа Марсиано, корпорал в израелската армия, чието тяло беше намерено близо до болницата миналата седмица. "Хамас" заяви, че тя е загинала при израелски въздушен удар, и публикува видеоклип, който изглежда показва трупа ѝ с рана на главата. Израелските военни заявиха, че съдебномедицинската експертиза е установила, че тя е получила незастрашаващи живота наранявания при такъв удар.

"Според разузнавателна информация - солидна разузнавателна информация - Ноа е била отвлечена от терористи на "Хамас" зад стените на болница "Шифа". Там тя е била убита от терорист на Хамас", заяви главният говорител контраадмирал Даниел Хагари. Той не даде допълнителни подробности.

On November 9, CPL Noa Marciano was injured from an IAF strike and the terrorist holding her hostage was neutralized. Following a preliminary pathological report, it was revealed that Noa’s injury was not life-threatening.



Noa was murdered by a Hamas terrorist in the Shifa… https://t.co/11I9bAJf0j pic.twitter.com/F9W5gjJkIF