Израелската армия обяви, че е убила "министъра на икономиката" на "Хамас"

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са убили т.нар. министър на икономиката на "Хамас" при въздушен удар в Ивицата Газа вчера, 4 август.

Според ЦАХАЛ Абдел ал-Фатах ал-Зари'и е работил и като оперативен работник в производствения отдел на екстремистката групировка.

Израелската армия твърди, че този отдел работи за "увеличаване на оръжейния потенциал на "Хамас", включително чрез обмен на информация с други терористични организации в Близкия изток".

