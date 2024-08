Трето ключово убийство: Ликвидиран е командирът на военното крило на "Хамас", хвали се Израел (ВИДЕО)

Мохамед Дейф - командир на военното крило на "Хамас", е бил убит при израелски въздушен удар в южната част на Ивицата Газа миналия месец. Това потвърдиха днес, 1 август, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), след като Дейф беше мишена на удара им на 13 юли, за който екстремистите в анклава обвиниха Израел за множество цивилни жертви.

Още: Стотици жертви и ранени при удар в Газа. Израел: Целихме се в двама командири на "Хамас"

Военните от ЦАХАЛ твърдят, че са получили разузнавателна информация през последните няколко часа, потвърждаваща смъртта на началника на генералния щаб на "Хамас". Той се е намирал в комплекс, принадлежащ на Рафаа Саламех - командир на бригадата „Хан Юнис“ на "Хамас", в района на Хан Юнис на 13 юли.

Още: NYT: Върховният лидер на Иран е наредил директен удар по Израел

Ден по-късно смъртта на Саламех беше потвърдена от военните, но ЦАХАЛ заявиха, че не разполагат с окончателна информация относно Дейф.

Израелските военни сега смятат, че разузнавателните данни, според които Дейф е пристигнал в комплекса, са били много точни и че той и Саламех са били заедно в сградата. Тя е била подложена на обстрел с няколко тежки боеприпаса.

Израелски изтребители са патрулирали над комплекса в продължение на половин ден преди нанасянето на удара. След като военните потвърждават информацията, че Дейф е пристигнал в комплекса, самолетите получават заповед за нанасяне на удар, който е извършен само за няколко минути, пише The Times of Israel.

ЦАХАЛ публикуваха и кадри от удара:

The IDF and The Israeli Security Agency (ISA) officially confirm the elimination of Hamas Chief of General Staff Mohammed Deif, in an operation on July 13, 2024, in the Khan Younis area. pic.twitter.com/PirbIVwVWv