Израелски войници сринаха паметник на мъртвия генерал Касем Сюлеймани в Ливан (ВИДЕА)

Израелски войници разрушиха паметник на бившия командир на Корпуса на Иранската революционна гвардия генерал Касем Сюлеймани в Ливан.

Кадри показват как булдозер на Израелските отбранителни сили унищожава статуята на Сюлеймани в Марон ал Рас в Южен Ливан.

Сюлеймани, бивш главнокомандващ на иранските елитни части "Ал кудс", който бе икона в Иран, бе убит през януари 2020 г. при атака с американски дрон на международното летище в Багдад.

🇮🇱🇱🇧 Israeli army destroyed a statue of Qasem Soleimani in southern Lebanon.



-> Under Article 8 (b) (ix) of the Rome Statute the destruction of monuments is a war crime. pic.twitter.com/qhacLoYlKW — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 9, 2024

An IDF bulldozer destroys the statue of Qassem Soleimani in Maron al-Ras in southern Lebanon, courtesy of the 74th Battalion and combat engineering force from of the 605 battalion.



«مرد این میدان ماهستیم برای شما»

😉 pic.twitter.com/1i5FCnybEV — Voice From The East (@EastVoiceSpeaks) October 9, 2024

Но израелската армия не само разрушава, но и строи по време на интензивните бойни действия.

Видеа показват прясно положен асфалт на новоизградено шосе на т.нар. Филадейлфийски коридор на границата с Египет, в южната част на Ивицата Газа, което сочи, че израелската армия се подготвя за постоянно присъствие там. Добре поддържаният път ще й даде възможност за бърза реакция при различни ситуации.