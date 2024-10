Израелският външен министър: Лидерът на "Хамас" е мъртъв

Израелският външен министър Израел Кац съобщи, че лидерът на палестинската ислямистка групировка "Хамас" Яхия Синвар е бил убит, предаде Ройтерс.

"Масовият убиец Яхия Синвар, отговорен за клането и зверствата от 7 октомври, беше убит днес от войници на Израелските сили за отбрана", каза Кац в специално изявление.

Израелската армия съобщи по-рано днес, че проверява вероятността 61-годишният Синвар да е сред убитите при операция в ивицата Газа, чиято цел са били трима екстремисти.

