Японският проблем на Путин: Напрежението за Курилските острови расте (ВИДЕО)

Историческото в случая е, че за пръв път протестиращите използваха директно думите "незаконно окупирани" що се отнася до Курилските острови. А протестът се провежда в деня на т.нар. Северни територии - това се отнася именно до Курилските острови.

A rally is taking place in #Tokyo demanding that #Russia return the #Japanese islands off the coast of #Hokkaido.



For the first time, protesters use the phrase "illegally occupied islands," notes Kyodo News.



Today, #Japan celebrates Northern Territories Day. pic.twitter.com/dqyML9wryt