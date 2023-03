Ясен е престолонаследникът на ОАЕ

Така той става следващия по ред да поеме поста ръководител на федерацията.

Известен с инициалите MBZ, шейх Мохамед, който е и владетел на Абу Даби, назначи брата на шейх Мансур мин Сайед Ал Нахиан за вицепрезидент на ОАЕ заедно с владетеля на Дубай шейх Мохамед мин Рашид Ал Мактум, пише още Al Jazeera. ОЩЕ: Семейството на президента на ОАЕ оглави класацията на „Таймс“ за най-богатите фамилии в светаа

UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan appointed his eldest son Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed as crown prince of Abu Dhabi https://t.co/GSggJpm94t pic.twitter.com/o9sVyg9JLs