Жена християнка и човек от сектата на Асад влязоха в новото правителство на Сирия

Сирийският президент Ахмед ал-Шараа, по-известен като Абу Мохамед Ал Джолани, обяви създаването на преходно правителство, като назначи 23 министри в нов кабинет - разширен и разнообразен. В изпълнителната власт на Сирия влиза една жена, както и представители на алауитите (сектата на сваления диктатор Башар Асад), друзите, християните и кюрдите. Няма министър-председател, като тази роля ще изпълнява президентът Ал-Шараа. Според новата Конституция всъщност кабинетът трябва да има генерален секретар.

След като коалицията от бунтовници, водена от "Хаят Тахрир-аш Шам" (ХТШ), свали подкрепяния от Русия и Иран диктатор Башар Асад през декември 2024 г., основният въпрос беше ще зачита ли новата власт правата на малцинствата и различните религии. Новото правителство сега дава малко по-ясна картина за това накъде ще върви страната.

For the first time since Assad’s fall, Syria has a new government — and it includes a woman minister



Appointed by new leader Ahmed al-Sharaa.



🔹 Includes Muslims, Druze & Christians — but no Kurds.



🔹 Alawites (Assad’s sect) are represented by the transport minister.



🔹 Hind… pic.twitter.com/al2A7wQOkj