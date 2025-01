Турция явно готви голяма операция срещу коалицията на САЩ в Сирия, тя моли новата власт за помощ (ВИДЕО)

В Сирия са избухнали нови боеве между подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (СДС) и поддържаната от Турция Сирийска национална армия (СНА). Става въпрос за северната част на страната. Там има индикации за предстояща голяма офанзива на СНА срещу СДС. Сирийските демократични сили са предимно кюрдски бойци, които Турция иска да унищожи, защото ги счита за терористична организация с връзки с Кюрдската работническа партия (ПКК). СДС изградиха буквално "държава в държавата" в Североизточна Сирия през годините, като с помощта на Щатите се борят срещу "Ислямска държава".

Местни медии, които не са никак благосклонни към водената от САЩ коалиция, съобщиха на 9 януари, че СДС и СНА (която подкрепи "Хаят Тахрир аш-Шам" за свалянето на Башар Асад) са разменили артилерийски огън и са „влезли в сблъсък“ близо до река Балих, северно от контролирания от Сирийските демократични сили град Айн Исса. Според съобщенията трима бойци от СНА са били ранени, обобщава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на база на различни източници.

Местните медии съобщават за артилерийски обстрел и сражения и по магистрала М4, западно от Тал Тамр, близо до границата с Турция. През последните дни СНА е изпратила части към фронтовата линия, което показва, че тя се готви да атакува още по-мащабно водената от Щатите коалиция. Подобна атака би била част от усилията на Турция и СНА да принудят Сирийските демократични сили да се разоръжат и разпуснат. Въпреки че не е ясно коя страна е започнала съобщените боеве, Сирийската национална (свободна) армия все пак може да се възползва от този обстрел, за да създаде условия за по-нататъшни нападения срещу СДС, анализира ISW.

На 8 януари СНА продължи настъпателните операции срещу СДС около язовир Тишрин на река Ефрат - вероятно с цел да закрепи частите на Сирийските демократични сили точно там и да им попречи да укрепят други позиции по фронтовата линия. Язовирът се намира югоизточно от Манбидж в Северна Сирия и там още покрай падането на режима на Башар Асад се водят битки.

СНА предприе широкомащабна атака срещу СДС на около пет километра северозападно от язовира. Армията, зад която стои Турция, също така устрои засада на бойци на СДС около Тал ал Замала, южно от язовир Тишрин. Междувременно СДС обвини Анкара, че предоставя въздушна подкрепа на атаките на СНА. Кюрдски журналист съобщи, че Сирийската национална армия е предприела нападенията, след като е получила подкрепления от Ал Баб, Маре и Джараблус. Преди това добави, че СНА е изпратила „значителни“ подкрепления в Джарабулус.

