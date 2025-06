Нова порция удари: Иран изстреля ракети, Израел отговаря (ВИДЕА)

Иран изстреля балистични ракети и дронове срещу Израел. В няколко града на страната са активирани системите за оповестяване, съобщи ЦАХАЛ. Видеокадри показват удари срещу израелския град Хайфа. Междувременно Израел бомбардира военни цели в Техеран и сваля иранските ракети. По информация на Канал 12 семействата на важни израелски политически и военни фигури са транспортирани на безопасни места.

Иран е шокиран от силата на израелския удар. Заплахата за американските бази

Ballistic missiles seen coming down over Afula, to the southeast of Haifa. pic.twitter.com/t2mWhiiGrW — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Iranian missiles hitting Haifa. pic.twitter.com/L8xW3mzRRv — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Атакувани са петролни рафинерии и бази

Доста бързо в социалните мрежи се появиха видеокадри на горящи петролни мощности - в Хайфа става въпрос за местната петролна рафинерия.

A fire and smoke can be seen rising from the Haifa Oil Refinery in Northern Israel, following a possible impact from a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/VjuMfYpHgR — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

BREAKING: Fires break out at a strategic facility in Haifa. pic.twitter.com/phhxpNY6Wh — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

В Техеран обаче също горят петролни бази - в района на Шахран:

Additional footage showing oil refineries and depots burning tonight in the Iranian capital of Tehran. pic.twitter.com/lLKsCevgbj — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Oil depot in Tehran is burning. pic.twitter.com/4Y2Jiys7HL — Clash Report (@clashreport) June 14, 2025

Заканата

Припомняме, че по-рано израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви: "Сега иранският режим бомбардира нашите жилищни райони, докато ние се целим в терористите. Това не е новина. Те два пъти се опитаха да убият президента Тръмп. Те бомбардираха американски посолства. Те убиха 241 морски пехотинци в Бейрут. Те убиха и раниха хиляди американци със своите самоделни взривни устройства в Афганистан", каза още Нетаняху.

Footage showing what appears to be multiple ballistic missile impacts near Haifa in Northern Israel. pic.twitter.com/af6Rnh7Fus — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

На Путин не му се мре и няма да натисне ядреното копче, но религиозните фанатици в Иран - да

Нашата победа, ще е ваша победа

"Те горят американския флаг, до безкрайност скандират: "Смърт на Америка". Нашият враг е вашият враг... Нашата победа, ще е ваша победа", каза още израелският премиер. Той подчерта, че страната му защитава свободата в Близкия Изток и извън пределите. По думите му Израел защитава Европа.

Нетаняху: Иран два пъти се опита да убие Тръмп (ВИДЕО)