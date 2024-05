Животът на иранския президент е в опасност, издирвателната операция продължава часове (ВИДЕО)

Още: Хеликоптер, превозващ президента и външния министър на Иран, е катастрофирал

Вертолетът се разби в неделя, 19 май, в Северозападен Иран, докато е пресичал планински терен в гъста мъгла на връщане от посещение на границата с Азербайджан. Над 40 екипа се впуснаха да търсят хеликоптера, но засега без успех в продължение на над два часа - именно заради лошите метеорологични условия.

Обезпокоителна информация

"Все още се надяваме, но информацията, която идва от мястото на катастрофата, е много обезпокоителна", каза служителят пред "Ройтерс", говорейки при условие за анонимност.

Информационна агенция Mehr преди часове съобщи, че Раиси е жив и вече пътувал на безопасно място, но впоследствие изтри тази публикация, което породи сериозни опасения какво точно се случва.

Иран спря излъчването на телевизия, всички се молят

Иранската телевизия спря всички програми и започна да излъчва молитви за Раиси. Отделен е прозорец за предаване на живо от мястото на издирване на разбилия се хеликоптер с иранския президент. Спасителите преминават пеша през планините в гъстата мъгла, защото въздушната помощ е невъзможна при такива условия. Не е установено точното място на инцидента - знае се само районът.

Междувременно IRIB News публикува нови кадри от спасителната операция от мястото на евентуалното разбиване на хеликоптера.

Официалният акаунт на Раиси в Instagram сподели пост с думите: "Молете се за мен".

Спешна среща

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е провел извънредно заседание на Съвета за сигурност на страната след съобщенията за катастрофата на хеликоптера на Раиси, съобщава Tehran Times.