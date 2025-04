Китай изненада Тайван с "блокада" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Китай от дълго време заплашва демократично самоуправляващия се остров Тайван с инвазия, защото го счита за своя суверенна територия, принадлежаща към континенталната част на Китайската народна република. В продължение на години Народната освободителна армия (НОАК) провежда агресивни военни учения с кораби и самолети в Тайванския проток и около него, включително със симулации за превземане на острова и с активни стрелби. Пекин явно не спира дотук.

Днес, 1 април, Китай изпрати армията, флота, военновъздушните и ракетните си сили да обкръжат Тайван за учения, които според Пекин имат за цел да упражнят блокада на острова. Министерството на отбраната на Тайван заяви, че китайците са разположили своята група самолетоносачи „Шандун“ като част от 19 военни кораба около острова.

UPDATE; TAIWAN says it has detected 19 Chinese warships and the Shandong aircraft carrier group around its island pic.twitter.com/V4HLnos036

Ученията имат за цел да изпратят „строго предупреждение и силно възпиране“ на предполагаемите сепаратисти в Тайван, заявиха властите от Комунистическата партия в Китай. Това било предупреждение срещу независимостта на Тайван.

Снимка: Getty Images

Обявено е учение за „патрулиране в бойна готовност по море и въздух, съвместно завземане на всеобхватно превъзходство, щурмуване на морски и наземни цели и блокада на ключови райони и морски пътища“, заяви старши полковник Ши И, който е говорител на Източното военно командване на китайската армия. Въоръжените сили на Пекин „приближават остров Тайван от различни посоки“, каза той. "Тайванските сепаратисти“ са обвинявани от Китай, че „сами си навличат катастрофа“.

Миналия месец тайванският президент Лай Чинг-те нарече Китай „външна враждебна сила“ и предложи мерки за борба с китайския шпионаж. Лай, който встъпи в длъжност през май миналата година, вече разгневи китайското правителство с думите си за суверенитета на Тайван - затова Пекин го нарича „сепаратист“.

A stern warning to separatists in Taiwan: China Coast Guard conducts law-enforcement patrols around Taiwan in accordance with ONE-CHINA PRINCIPLE. pic.twitter.com/Zq9r09LtG7

На графика, споделена от военните на Китай, Лай е изобразен като насекомо, което се пече на открит огън, предават AFP и France24.

Същевременно видеоклип, споделен от военните в китайската социална мрежа Weibo, показва симулация - как китайските сили използват сателити, за да маркират цели в Тайван. Следва буря от ракетни експлозии.

Снимка: Getty Images

Китайската брегова охрана съобщи, че също така е извършила „патрули за спазване на закона“ около острова. Тайванските военни отговориха, като изпратиха сили, които да „наблюдават, предупреждават и реагират по подходящ начин“.

Ученията тази седмица са най-големите от февруари насам, когато Тайпе заяви, че Китай е организирал учения с „бойна стрелба“ със самолети и военни кораби в район на около 40 морски мили (74 км) от южната част на острова.

FIRST IMAGES: China’s Shandong carrier spotted in the distance by Taiwanese navy ships.



No further information on location or time, but these images were released by Taiwan’s defense ministry this morning. pic.twitter.com/Vs7IPpc535