Китай одобри първата в света инхалаторна ваксина срещу COVID-19

Националната администрация за медицински продукти даде зелена светлина за ваксината за спешна употреба като бустер, съобщи компанията в изявление до Хонконгската фондова борса в неделя.

Безиглената ваксина, която може да се съхранява и прилага по-лесно от интрамускулните инжекции, ще се прилага чрез пулверизатор, заявиха от компанията.

"Одобрението ще окаже положително въздействие върху резултатите на компанията, ако ваксината бъде закупена и използвана от съответните правителствени агенции", се добавя в изявлението.

The world's first inhaled #COVID-19 vaccine has been approved by National Medical Products Administration of China (NMPA) to be used as a booster dose, the developer #CanSino Biologics said on Sunday.