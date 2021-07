Китай строи едновременно 110 силози за междуконтинентални балистични ракети в Синцзян

изграждат 110 силози за изстрелване на междуконтинентални балистични ракети (МБР) в Синцзян- Уйгурския автономен район, пише The New York Times.

Изданието отбелязва, че експерти от Федерацията на американските учени (FAS) са стигнали до съответни заключения. Твърди се, че са успели да се запознаят с изображения, направени от търговски сателити, предаде агенция Фокус.

Според интервюирани от The New York Times експерти строителството се извършва в пустинята на около 100 км югозападно от град Хами. Според тях редица отличителни черти показват, че говорим за изграждането на около 110 стартови шахти.

В началото на юли The Washington Post написа, позовавайки се на служители от Центъра за изследване на неразпространението (на ядрени оръжия) „Джеймс Мартин“ към Института в Мидълбъри, Калифорния, че китайските власти строят 119 такива силози и в провинция Гансу. Според The New York Times, като цяло това може да означава както разширяване на ядрения арсенал на Пекин, така и подготовката на китайските власти за евентуално участие в преговори за контрол на оръжията с участието на САЩ и Русия.

Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс заяви по-рано, че Вашингтон е загрижен за информацията за увеличаване на ядрения потенциал на Пекин. Той също така подчерта, че американските власти призовават за практически мерки за намаляване на ядрените рискове.