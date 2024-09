Конница като от времето на Чингис хан посрещна Путин в Монголия (ВИДЕА и СНИМКИ)

С грандиозна церемония днес, 3 септември, посрещнаха на площада пред Държавния дворец в Улан Батор Владимир Путин, който пристигна в монголската столица още снощи. В компанията на президента на Монголия Ухнагин Хурелсух гостът, за когото има издадена заповед за арест от Трибунала в Хага, прие парада на монголските гвардейци, в който участва и конница в костюми от времето на Чингис хан, основателят на най-голямата в човешката история държава - Монголската империя.

Още: Путин кацна в Монголия, в Кремъл са спокойни, че арест няма да има (ВИДЕО)

Снимка: Kremlin.ru

Това е първото посещение на Путин в държава членка на Международния наказателен съд откакто той официално е издирван за военни престъпления. Въпреки това Монголия, която дори има свой съдия в Трибунала в Хага от декември миналата година, пренебрегна задълженията си като държава, подписала Римския статут, и не задържа Путин след стъпването му на монголска територия.

Снимка: Kremlin.ru

Mongolian President Ukhnaagiin Khürelsükh met Putin in Ulaanbaatar - Kremlin Pool



A guard of honor and cavalry escort lined up at Sükhbaatar Square during the ceremony.



Earlier, Mongolia refused to arrest Putin on an ICC warrant despite the fact that the country has ratified… pic.twitter.com/GsEKi8VWcC