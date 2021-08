Кървави протести в Австралия срещу решението на властите да въведат нова пълна карантина (ВИДЕО)

In Australia the police are pepper spraying children for holding signs saying “let me play!” pic.twitter.com/WkWN9lWxob

Конната полиция използва сълзотворен спрей в Мелбърн, за да разпръсне над 4 хиляди протестиращи.

По-малки групи демонстранти бяха възпрепятствани да се съберат в Сидни от части за борба с безредиците.

Australia is out or control. pic.twitter.com/wN7Ujc2SVR — Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) August 22, 2021

Задържаните ще трябва да платят глоба от около 5500 австралийски, или 3900 американски долара.

Apparently at least 3 kids collapsed&2 have ended up in comas as part of a mass vaccination of students at Olympic stadium in Sydney, #Australia today...#vaccinated #EnoughIsEnough #uk #USA pic.twitter.com/TTvfKEicFf — Chris Buckley🙂 (@boocles42) August 17, 2021

Най-големият австралийски град Сидни е в локдаун вече повече от два месеца в напразен опит да бъде ограничено огнище на коронавируса, но заразата успя да стигне дори до съседна Нова Зеландия.

Today in Melbourne (Australia), police fired rubber bullets at unarmed protesters during an anti-lockdown march. Full video available via YouTube: https://t.co/J7dNtLvvWU pic.twitter.com/RQvIJreoKg — real Rukshan (@therealrukshan) August 21, 2021

Повечето от близо 900-те нови случаи днес са открити в Сидни, който е епицентър на огнището на Делта варианта.

Полицията патрулира по улиците на града и блокира частния и обществения транспорт към центъра, за да намали броя на участниците в непозволения протест.

There is a real #Nazi-like political cult/movement which has taken hold in #Australia gov’t&police civil structures. These people are sadistic, deranged and will not hesitate in abusing dissenters to their ideology. It’s worsening…#AustraliaHasFallen pic.twitter.com/sAfk3kmuSV — Patrick Henningsen (@21WIRE) August 21, 2021

В Мелбърн, вторият по брой на населението град, огромна тълпа успя да участва в шествие и да се сблъска с полицията, след като премиерът Даниел Андрюс разшири локдауна, който вече обхваща целия щат.

Няколкостотин души протестираха мирно в Брисбейн, където не е обявена карантина.