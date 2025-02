Лавина погълна туристи в Китай: Оцеляха ли? (ВИДЕО)

Масивна лавина е погълнала туристи в националния парк в Юнан, Китай. Инцидентът е станал на 20 февруари, като те са успели да потърсят подслон и служител на парка съобщи, че случилото се е разминало без жертви, предаде Al Jazeera. Туристите се разхождаха в планината и спряха, за да заснемат огромната лавина в далечината. Хипнотизиращата сцена обаче скоро стана зловеща, когато масивната стена от сняг бързо се приближи към групата, карайки ги да бягат ужасени. Според властите туристите не са били посъветвани да влизат в незастроената зона на леденото езеро, допълва uk.news.

Watch the moment a massive avalanche engulfs tourists as it crashes down a mountain in the Meili Snow Mountain National Park in Yunnan, China. They were able to run for shelter and a park staff member says there were no casualties. pic.twitter.com/YSsDaCjaBh