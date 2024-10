Ливан съобщи за над 60 жертви при израелски удари, "Хизбула" и хутите с атаки по Израел (ВИДЕО)

Най-малко 60 души са загинали при израелски нападения в източната част на долината Бекаа в Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването. Две деца са сред жертвите при ударите, които са били насочени срещу 16 района в региона на Баалбек.

Още: Недостиг на ирански ракети за "Хизбула", хутите и Путин: Резултати от ракетната атака на Израел

Министерството съобщи, че 58 души са ранени. В долината, която е крепост на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", все още се извършват спасителни дейности. Израелските военни все още не са направили коментар.

През последните пет седмици Израел нанесе хиляди въздушни удари в Ливан, насочени срещу бойци, инфраструктура и оръжия на „Хизбула“. Губернаторът на Баалбек Бачи Ходр нарече нападенията „най-жестоките“ в района, откакто Израел ескалира конфликта срещу "Хизбула" миналия месец.

Още: САЩ предупреди Иран, че го чакат тежки дни, ако атакува Израел

В понеделник при израелски въздушни удари по крайбрежния град Тир загинаха 7 души, а 17 бяха ранени, съобщи ливанското министерство на здравеопазването. Израел издаде предупреждение хората да напуснат центъра на града.

"Хизбула" заяви, че в понеделник е влязла в сблъсък с израелски войски близо до южната граница на Ливан и е изстреляла ракети по военноморска база на територията на Израел близо до Хайфа, на средиземноморското крайбрежие, съобщи BBC.

Безпилотен самолет, изстрелян от Ливан, е паднал близо до жп гарата в Нахария, Северен Израел. Има леки щети по един от вагоните на влака. От израелската армия съобщават, че инцидентът се разследва. По време на атаката в района са прозвучали сирени. Засега данните са, че няма пострадали.

🇮🇱-A drone launched from Lebanon impacted near Nahariya's train station a short while ago.



Shrapnel caused slight damage to one of the carriages.



The IDF says the incident is under further investigation. pic.twitter.com/lZJYX6hlMh