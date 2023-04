Макрон натясно за Тайван: Какво стана със "свобода, равенство, братство?"

В коментарите си в интервю по време на пътуване до Китай, което имаше за цел да демонстрира европейското единство по отношение на политиката към Пекин, Макрон заяви, че трябва да се избегне въвличането в криза около Тайван, предизвикана от "американски ритъм и китайска свръхреакция". Той също така призова ЕС да намали зависимостта си от Съединените щати и да се превърне в "трети полюс" в световните дела наред с Вашингтон и Пекин, припомня БТА.

В отговор Йоу Си Кун попита във Фейсбук дали френските идеали "са излезли от мода", визирайки на официалния френски девиз "свобода, равенство, братство". "Нормално ли е просто да пренебрегваме това, след като е част от конституцията? И може ли напредналите демократични държави да пренебрегват живота и смъртта на хората в други страни?" - добави председателят на тайванския парламент. "Действията на президента Макрон, лидер на водеща международна демокрация, ме оставят озадачен".

Постът беше придружен от скрийншот на репортаж за коментарите на Макрон за Тайван.

For a reciprocal dynamic.

In the service of peace, stability and prosperity. pic.twitter.com/fKIOqBY5RJ