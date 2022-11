Масови протести избухват в Китай заради ковид мерките

При смъртоносен пожар в жилищен блок в крайния западен регион на страната Синдзян загинаха 10 души, а 9 бяха ранени. Изглежда инцидента е подхранил гнева на хората, тъй като се появи видео, което според Би Би Си изглежда подсказва, че локдаун мерките са забавили достъпа на пожарникарите до жертвите.

В източния град Нанкин десетки студенти от Комуникационния университет на Китай се събраха, за да почетат паметта на загиналите при пожара в Синдзян.

На някои видеоклипове в социалните мрежи се вижда как хората пеят националния химн на Китай и Интернационала, докато държат плакати срещу изключително строгите ковид мерки на Пекин. Видео на протест има и от Ухан - там, откъдето се смята, че тръгна Ковид.

Видеоклипове, широко разпространени в китайските социални медии, показват стотици хора в центъра на Шанхай в събота, които палят свещи в знак на траур за загиналите при пожара в Синдзян. По-късно тълпата държи празни бели листове и скандира: "Нуждаем се от човешки права, нуждаем се от свобода".

Protests are also taking place in #Shanghai. pic.twitter.com/RMspwK8Yla