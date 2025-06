Масови проверки на МПС в Иран: Параноя като в Русия след операция "Паяжина" (ВИДЕО)

Силите за сигурност на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран започнаха да изграждат контролно-пропускателни пунктове в няколко града и да претърсват превозни средства за всичко, което се смята за подозрително. Причината - по-рано днес, 14 юни, беше открит камион, за който се смята, че е бил използван от израелската разузнавателна агенция "Мосад" за изстрелване на дронове с експлозиви срещу цели в Ислямската република. На видео се вижда, че става въпрос за квадратна решетка от кутии, където се предполага, че са били съхранявани безпилотните машини.

