Мигранти от Турция на път към границите с България и Гърция (ВИДЕО)

First migrant group crossing from Syria into Turkey (headed for Europe&the U.K.) now the borders have been opened. Erdogan’s revenge for the killing of Turkish troops in #Idlib Syria. It begins again. Greece will take the first hit. pic.twitter.com/NTEzDbDXKs

1/ Turkey realizes that the only way to pressure Europe on escalation in Idlib is by allowing refugees to go to Europe.



Today busses in Istanbul were picking up refugees to drop them off in Edirne, a Turkish town close to border crossings with Greece &Bulgaria.



Vid via @OweisAk pic.twitter.com/rfBgUVfqfe — Jenan Moussa (@jenanmoussa) February 28, 2020

Turkish TV broadcast footage showing migrants boarding boats off Turkish coast, departing to #Greek islands



pic.twitter.com/UiP3q7nB6K — nonouzi (@Gerrrty) February 28, 2020

The migrants after 1 month detention were suddenly released and brought to the border by police and they were told that "you can go anywhere you want"https://t.co/PyaR8CQ8RF — Halis Tunc (@HalisTuncENG) February 28, 2020

New crisis! Turkey opens its borders in order to relieve pressure from new waves of refugees from Idlib. Pressure on Bulgaria and Greece is likely to increase dramatically. pic.twitter.com/N5BmmxDnKy — Carl Bildt (@carlbildt) February 28, 2020

Hundreds of migrants walk toward Turkey's border with Greece to reach EuropeA group of migrants is walking in northwest Turkey toward its border with Greece, the Demirören News Agency (DHA) reported on Friday after Turkey announced the country will pic.twitter.com/qjl8O4HRbE — Jamaal Yuusuf Fayr (@FayrJamaal) February 28, 2020

Причината за това e, че снощи 33 турски войници са били убити при въздушен удар на сирийските правителствени сили в северозападната сирийска провинция Идлиб, обявиха от Турция.След това турският официален представител е заявил пред Reuters, че на турските полицаи, бреговата охрана и граничарите е било наредено да не предприемат никакви действия срещу прекосяванията на границите от мигранти и бежанци, отправящи се към Европа в очакване на предстоящото пристигане на бежанци от Идлиб."Чухме за това по телевизията", отбелязва 16-годишният афганистански мигрант Сахин Небизаде, един от група мигранти, натъпкани в едно от трите таксита, които са били паркирани на магистрала в покрайнините на Истанбул."Живеем в Истанбул. Искаме да отидем до Одрин и след това към Гърция", казва Небизаде, преди такситата да се отправят към северозападната провинция Одрин и граничните пунктове с България и Гърция, 200 км западно от Истанбул.Турция вече е приела на своя територия около 3,7 милиона бежанци и мигранти, обявяват в страната. В рамките на споразумението от 2016 г. Европейският съюз предостави милиарди евро помощ в замяна на това Анкара да се съгласи да ограничи притока на мигранти в Европа.Проправителствената новинарска агенция "Демирорен" уточни, че е имало около 300 мигранти, включително жени и деца, в една група, която е пристигнала в Одрин през нощта и се отправи към границите на България и Гърция.Сирийци, иранци, иракчани, пакистанци и мароканци са били националностите във въпросната група мигранти.Представители на Reuters пък са видели мигранти да се събират днес в западния турски крайбрежен район Айвачък в провинция Чанаккале, като започвали пътуване с лодка до гръцкия остров Лесбос. По-рано се стигна до куриозна ситуация , при която група от около 200 сирийски бежанци, която се отзова на границата ни с Турция с цел да тръгне към Европа, се е върнала, защото разбрала, че всъщност ще влезе в България. Не е имало проблем от страна на турските гранични власти да пропуснат сирийците, само че когато са разбрали, че се намират на границата с България, а не на тази с Гърция, те са се върнали. Вижте подробности в този материал Турскит президент Реджеп Тайип Ердоган многократно е заплашвал, че ще "отвори вратите" за мигрантите да се отправят към Европа. Правейки го сега може да вкара западните сили в конфликта във връзка с Идлиб.В отговор на турските действия, или по-скоро бездействия, Гърция засили граничните патрули по границата си. Полицейски източник от южната ни съседка съобщи за AFP, че граничните патрули са удвоени и е отправен общ призив за повишена готовност. Репортери на АФП за Лесбос предават, че една лодка е пристигнала с 15 афганистанци на борда, включително няколко деца. Гърция и нейните партньори от ЕС се опасяват от поредния приток на бежанци от Сирия, след като през 2015 г. повече от един милион си проправиха път, преди да бъде постигнато споразумение между ЕС и Турция за контрол на броя на мигрантите и бежанците.