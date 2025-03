На Ердоган не му стигна арестът на Имамоглу - адвокатът му също е задържан

На турския президент Реджеп Ердоган явно не му стига арестът на основния му опонент Екрем Имамоглу - задържан е и адвокатът на отстранения кмет на Истанбул. Според Имамоглу, който въпреки всичко беше избран за кандидат за президент от Републиканската народна партия, защитникът му е арестуван под фалшив предлог. „Лъжите и клеветите нямат край... Този път моят адвокат Мехмет Пехливан беше задържан на измислени основания“, написа той късно в четвъртък, 27 март.

Най-големият кошмар на Ердоган се сбъдна: Мехмед Юмер за "време разломно" в Турция (ВИДЕО)

„Сякаш превратът срещу демокрацията не беше достатъчен, те не могат да търпят жертвите на този преврат да се защитават сами. Те искат да добавят правен преврат към преврата срещу демокрацията. Злото, което шепа некомпетентни хора нанасят на страната ни, се разраства. Освободете незабавно адвоката ми“, призова Имамоглу.

Turkey Targets İmamoğlu’s Defense



Istanbul mayor’s lawyer Mehmet Pehlivan has been detained in Ankara — just days after Ekrem İmamoğlu himself was arrested on corruption charges.



İmamoğlu, Erdogan’s main rival, called the move “a blow to democracy” and demanded his lawyer’s… pic.twitter.com/UcvoGdW9WH