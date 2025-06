На косъм един от друг и от ескалация: Китайски изтребител и японски разузнавателен самолет

Япония и Китай си отправиха взаимни обвинения, след като Токио изрази загриженост, че китайски изтребител се е приближил опасно до японски разузнавателни самолети. Китайски изтребители са излетели от един от двата китайски самолетоносача, които са действали заедно за първи път в Тихия океан, съобщи японското министерство на отбраната, предаде AP.

Според Япония, китайски изтребител J-15 е излетял от самолетоносача "Шандонг" и е преследвал японски разузнавателен самолет P-3C, изпълняващ мисия, като се е приближил на "необичайно близко разстояние" от 45 метра (50 ярда) за около 40 минути. Друг китайски изтребител също е прелетял на 900 метра (980 ярда) пред японски P-3C за около 80 минути, твърди Токио - двата случая са съответно от 7 и 8 юни. Инцидентите са станали в Тихия океан, където японските сили за самоотбрана са забелязали двата самолетоносача, "Шандонг" и "Ляонин", почти едновременно действащи близо до южните японски острови за първи път.

