Началникът на генщаба на Израел пое отговорност за 7 октомври и подаде оставка

Ръководителят на Генералния щаб на израелската армия генерал-лейтенант Херци Халеви пое отговорност за клането на "Хамас" на израелска територия от 7 октомври 2023 г., когато терористичната организация нахлу през границата с Ивицата Газа, уби около 1200 души - цивилни и военни, и взе със себе си около 250 заложници. Генералът обяви, че подава оставка заради събитието, отприщило ответния отговор на Израел, а именно войната в Газа. Чак 15 месеца след началото ѝ "Хамас" и израелската страна постигнаха примирие.

„Днес (вторник) информирах министъра на отбраната, че поради признаването на отговорността ми за провала на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) на 7 октомври и в момент, когато ЦАХАЛ имат значителни постижения и са в процес на изпълнение на споразумението за освобождаване на нашите заложници, поисках да напусна поста си на 6 март 2025 г.", гласи официалното съобщение на Халеви.

𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗮𝗳𝗳, 𝗟𝗧𝗚 𝗛𝗲𝗿𝘇𝗶 𝗛𝗮𝗹𝗲𝘃𝗶:



