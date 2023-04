Над 500 души са били екзекутирани в Иран за миналата година

75% е увеличение спрямо предходната година. Правозащитните организации казват още, че увеличението отразява усилията на Техеран да „всее страх“ сред протестиращите срещу режима. ОЩЕ: Убиваш жена си, лежиш до 15 г. в затвора - нов проектозакон в Иран

Това е най-големият брой екзекуции в ислямската република от 2015 г. насам, според доклад, публикуван в четвъртък от базираната в Норвегия организация за правата на човека в Иран и базираната във Франция групи Заедно срещу смъртното наказание.

По-голямата част от екзекуциите – най-малко 544 – са били на хора, обвинени в убийства и престъпления, свързани с наркотици, се казва в доклада. Той добави, че почти 90% от записаните екзекуции не са били обявени от иранските власти и някои са били извършени тайно.

Двете правозащитни групи заявиха, че увеличението е начинът на Техеран да се опита да изплаши протестиращите и да предотврати недоволството след общонационално въстание, предизвикано от смъртта на 22-годишната Махса Амини миналия септември.

„Властите в Иран показаха колко важно е смъртното наказание за всяване на страх в обществото, за да се задържи на власт“, ​​се казва в доклада.

Иранските власти отговориха на протестите с груба сила, масови арести и прибързани фалшиви съдебни процеси, предизвиквайки остро глобално осъждане и санкции от Съединените щати. ОЩЕ: Размирици в Иран след смъртта на жена, арестувана заради небрежно сложен хиджаб

Iran executed at least 582 people last year according to human rights groups https://t.co/L5hq2lc8OE