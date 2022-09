Размирици в Иран след смъртта на жена, арестувана заради небрежно сложен хиджаб

Иранските власти официално потвърдиха смъртта на трима души по време на безредиците, обхванали страната през последните дни.

Общественото недоволство избухна след смъртта на млада жена от кюрдски произход, настъпила след задържането ѝ от нравствената полиция. Същевременно десетки жени по света излязоха на протести заради смъртта на 22-годишната Махса Амини.

В Истанбул полицията разпръсна демонстрацията. В Берлин участнички в протест демонстративно отрязаха косите си. Солидарността си изразиха и в Торонто.

Pic of the Day: Security forces confront protestors in central Tehran, during the fourth day of unrest in #Iran over the death of Mahsa Amini, a 22-year-old woman who died after her arrest by moral police. #MahsaAmini #مهسا_امینی #Mahsa_Amini #IranProtests pic.twitter.com/PElmrDJgWA — Reza H. Akbari (@rezahakbari) September 19, 2022

22-годишната жена била на посещение в иранската столица със семейството си, когато на 13 септември е задържана от нравствената полиция, заради неспазване на строгите правила за носене на хиджаб. Според правилата на шериата жените в Иран трябва да покриват косата си, да носят дълги и широки дрехи и да избягват ярки цветове.

I spoke with @KMooreGilbert about the latest unrest in Iran - sparked by the death of 22yo Mahsa Amini death over 'improper' hijab, but part of a growing sense of discontent with the regime https://t.co/txytlMhi01 — Gavin Coote (@GavinCoote) September 20, 2022

След ареста Масха Амини изпаднала в кома и починала в болница на 16 септември, пише БНТ. Полицията отрича върху нея да е било упражнено насилие и обяснява смъртта й със сърдечен проблем.

„Няма сведения тази жена да е била бита. Не знаем какво точно се е случило, но нравствената полиция не разполага нито с палки, нито с други средства“, каза Ахмад Вахиди, министър на вътрешните работи на Иран.

Protests spread in #Iran after woman dies in custody of morality police. As the unrest erupted in new cities and towns Tuesday, a top United Nations official demanded an independent probe into the death of #MahsaAmini. https://t.co/5RL1vtdjA7 — Nick Sotoudeh (@NickSotoudeh) September 20, 2022

Семейството на младата жена обаче твърди, че тя е била в отлично здраве. Много иранци също се усъмниха в обстоятелствата около смъртта й. Погребението в родния й град Сакез, населен предимно с кюрди, прерасна в протестна акция, която обхвана Техеран и други градове. В иранската столица студенти организираха шествия в подкрепа на жените, живота и свободата.

В социалните мрежи известни иранки, включително актриси, изразиха солидарността си с Амини с риск да навредят на кариерите си. Някои от тях демонстративно режат косите си и палят забрадките си. Хаштагът с името й в Туитър вече има близо 2 милиона споделяния. Иранският президент Раиси поиска разследване на случая.