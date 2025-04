Напрежението се покачва: САЩ дислоцираха поне 6 ядрени бомбардировача в Индийския океан (СНИМКИ)

Съединените щати са разположили най-малко шест стратегически бомбардировача B-2 с ядрен потенциал в база в Индийския океан, показва анализ на сателитни снимки, направен от ABC News. Разполагането на самолетите на остров Диего Гарсия идва на фона на засилващото се напрежение с Иран и йеменските бунтовници хути.

Припомняме, че преди дни се появи информация, че Иран е поставил в готовност и е насочил към базата на острова ракетните си установки. Официални лица заплашиха с няколко отговора, ако се стигне до американско-израелски удар по Ислямската република, включително нападение срещу бази и сили на САЩ.

Според военни анализатори отговорът на САЩ преследва три основни цели: укрепване на военното присъствие на САЩ в региона, осигуряване на възможност за продължаване на ударите по цели в Йемен и изпращане на ясен сигнал към Техеран. Още: И Русия се намеси в ядрените "шамари" между САЩ и Иран

Сателитни изображения от 1 април показват поне шест бомбардировача B-2, разположени на пистата на Naval Support Facility Diego Garcia – британска военноморска база, използвана от американските военни. На по-ранни снимки от 25 март тези самолети не присъстват, но към 29 март вече се забелязват поне четири.

