Насилие със стотици ранени в Йерусалим, Ердоган нарече Израел "жесток терорист" (ВИДЕО)

В резултат на нови сблъсъци в събота вечер между израелската полиция и палестинските протестиращи над 50 души са ранени в различни квартали в Източен Йерусалим, съобщава АФП, цитирана от БГНЕС.

Let us take you back to when the Israeli violence and aggression against the Palestinian worshippers at al-Aqsa Mosque all started tonight..#Jerusalem #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/mSrNHLZzy9 — Quds News Network (@QudsNen) May 7, 2021

What is REALLY happening in #SheikhJarrah neighborhood in Jerusalem that supposedly started this latest wave of violence in #Israel?

Watch the explanation and send it to the clueless! pic.twitter.com/RRbexcLFAP — ZionistCommand (@ZionistCommand) May 9, 2021

Great story of people power against the backdrop of state violence: Israeli police blocked thousands of worshippers on the highway into Jerusalem, so Palestinians blocked the other side heading toward Tel Aviv until the Israeli police gave in and let ppl pass. pic.twitter.com/Ukzfmk6djM — Mohammad Alsaafin (@malsaafin) May 8, 2021

In occupied East Jerusalem, Israeli occupation forces attacked Palestinians who had gathered to break their fast, throwing a stun grenade into a crowd of men, women, and children. This is the latest in this week’s series of increasing Israeli violence against Palestinians. pic.twitter.com/In0dwfpdGJ — IMEU (@theIMEU) May 7, 2021

תיעוד חריג: המשטרה יורה רימון הלם *בתוך* המסגד המקורה במסגד אל-אקצא. pic.twitter.com/HJva6y96gM — סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 7, 2021

"Досега сме преброили 53-ма ранени", каза говорител на Палестинския Червен полумесец пред Франс прес, добавяйки, че инцидентите са се случили в районите на Шейх Джарах, портата на Дамаск и Баб ал Захра. Палестинският Червен полумесец съобщи, че най-малко 17 души са получили наранявания от гумени куршуми. Има съобщения и за балони с взрив, пуснати от палестинската територия към места, населени от израелци.Според журналисти от Франс прес, израелските сили за сигурност са използвали зашеметяващи гранати, гумени куршуми, а също и водно оръдие, за да разпръснат палестинците, някои от които хвърляли снаряди по посока на полицията. Един от последните, според полицията, е ранен в главата.В петък вечерта сблъсъците в района на джамията Ал Акса - третото най-свято място на исляма, наричано още Храмовия хълм от евреите - между израелски и палестински полицаи завършиха с над 205 ранени, най-сериозните сблъсъци в свещения град през последните години. Съобщава се за 17 ранени израелски полицаи и военни. Поне 88 палестинци са приети в болницаДесетки хиляди палестинци мирно се молеха на площада в събота вечер след ифтар, вечерно хранене по време на Рамадан, свидетелства от мястото фотограф на АФП.Заради случилото се, се стигна до уникална ситуация - израелската армия блокира пътя на мюсюлмански богомолци към Йерусалим, но в отговор палестинци блокираха магистрала към Тел Авив.В социалните мрежи е пълно с видеа и снимки, показващи как израелските военни действат срещу богомолците. Има видео и как се хвърлят зашеметяващи гранати срещу цивилни. А "Хамас" вече обяви, че Израел ще си плати за случилото се, визирайки обаче сблъсъците от петък вечер.Има и видео, показващо хвърляне на зашеметяващи гранати още при молитвата при Ал Акса в петък вечер.Четиримата членове на Близкоизточния квартет (ООН, ЕС, САЩ и Русия) изразиха своята "дълбока загриженост" във връзка с насилието в Йерусалим. Четворката "изразява дълбоката си загриженост от ежедневното насилие и сблъсъците в Източен Йерусалим, особено снощи, между палестинци и израелски сили за сигурност при Харам ал Шариф/Храмовият хълм", се казва в изявление на групата. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган стигна по-далеч и нарече държавата Израел "жесток терорист" в събота вечерта в Анкара в реч, в която той обърна внимание насилието в района на джамията в Йерусалим, при което над 200 души бяха ранени. "Израел, жестока терористична държава, атакува по див и неетичен начин мюсюлманите в Йерусалим, които нямат други грижи освен да защитят домовете си и хилядолетната си държава, както и свещените си ценности", заяви ръководителят на турската държава.