Наводненията в Тайланд: Порой отнесе два слона (ВИДЕО)

Два слона са се удавили при наводненията в Тайланд, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на информация на местни медии.

Двата слона са били отнесени от пороя в природния парк Elephant в Чианг Май. Започнала е спасителна операция в парка, където живеят 126 слона.

В ход са "всеобхватни усилия" за намиране на животни, заседнали в покачващи се води и бързо движещи се наводнения, казаха властите.

В операцията участват и хеликоптери на Кралските военновъздушни сили на Тайланд.

I wasn’t going to post these, but I feel I must. Catastrophic flooding in Chiang Mai, Thailand, has torn through the Elephant Nature Park. The mahout found the remains of a second elephant, 300 meters from the first, both swept away by the rising waters. My heart breaks 💔



But… pic.twitter.com/1T2fXBO7FQ