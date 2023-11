Обрат: Ще запазим контрола над Ивицата Газа и след войната, обяви Нетаняху

Преди това Нетаняху бе заявил пред американската телевизия "Фокс нюз", че Израел няма се опита да превземе, управлява или окупира Газа. Но той допълни, че Израел иска да даде на ивицата Газа и на самия Израел по-добро бъдеще в целия Близък изток и затова "Хамас" трябва да бъде разгромен.

Днес Нетаняху не представи график в тази насока, защото, както той каза, това може да отнеме повече време. Премиерът подчерта, че ивицата Газа трябва да бъде демилитаризирана, дерадикализирана и възстановена. Марк Регев, високопоставен съветник на Нетаняху, заяви миналата седмица, че Израел не иска постоянна окупацията на Газа. Припомняме, че по-рано през деня Нетаняху заяви в интервю пред Fox News, че Израел не се стреми да завладее или управлява Газа.

Последното му изявление е в унисон с резултатите от ново проучване, проведено от израелското издание "Маарив", в което гражданите на страната бяха попитани как си представят бъдещето на Ивицата Газа след войната срещу "Хамас". Повечето от тях смятат, че Израел трябва да запази военно присъствие в анклава. Разделение 44% от респондентите отговарят, че подкрепят оставането на израелските сили в Ивицата Газа, след като приключат военните действия. Половината от тези анкетирани смятат, че това трябва да стане чрез установяване на военно присъствие на място или чрез създаване на нови селища.

Същевременно израелската армия заяви днес, че ще убива бойците на "Хамас", които стрелят от болници в ивицата Газа, предаде Франс прес. Говорител на израелските сили заяви това, след като въздушни удари и обстрел засегнаха, според палестински представители, няколко болници в Газа, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА. "Ако видим терористи на "Хамас" да стрелят от болници, ще направим каквото трябва да се направи, ще ги убием", заяви говорителят на израелските сили Ричард Хеч пред журналистите.

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas' preparations for prolonged stays underground.



130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

По-рано днес ръководеното от "Хамас" правителство на Ивицата Газа съобщи, че при израелски удар по най-голямата болница на територията на анклава са загинали най-малко 13 души. Става въпрос за "Ал Шифа", която се намира в централната част на град Газа. Израел твърди, че там се намира команден център на "Хамас". Както знаете, екстремистите ползват лечебни заведения, детски градини и училища като "жив щит", складират там боеприпаси и дори изстрелват ракети от подобни сгради.

Israeli military reached Rantisi Hospital, near Al-Nasr neighborhood and is besieging the hospital pic.twitter.com/APeNAMylYt — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 10, 2023

ЦАХАЛ обявиха и че са ликвидирали няколко топ бойци на "Хамас", включително командири от елитните сили на терористичната група "Нукба", които са участвали в клането на 7 октомври. Операциите са извършени след разузнавателна информация, предоставена от агенцията за сигурност Шин Бет.

IDF says troops of the 401st Brigade located and destroyed a Hamas rocket launcher on the Gaza coast, hidden inside a shipping container. pic.twitter.com/YJlGTsYjGp — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 10, 2023

Удари имаше и по позиции в Сирия. Израелските военни съобщиха, че армията е нанесла удар по групировката в съседната страна, като това е било в отговор на вчерашния обстрел срещу град Ейлят. Припомняме, че дрон нанесе материални щети при падането си вчера в южния израелски град.

About kamikaze drone in Eilat. Judging by wreckage it must be Shahed-101. Which, by the way, most likely means that the drone flew from Iraq or Syria, since such a drone is unlikely to be able to fly from Yemen. pic.twitter.com/uOg2OQrvtN — Yuri Lyamin (@imp_navigator) November 9, 2023

Саудитската телевизия "Ал Хадат" съобщи, че страните в конфликта в ивицата Газа са постигнали договореност за размяна на палестински жени и деца, намиращи се в израелски затвори срещу 100 жени и деца, намиращи се в плен на "Хамас", предаде ТАСС. Но времевата рамка за изпълнението на договорености, не се уточняват от медията. Не става ясно и дали са участвали посредници в постигането на това споразумение, отбелязва агенцията.

Изселването на цивилни от град Газа продължава по отворения хуманитарен коридор към южната част на Ивицата. Израелските отбранителни сили обявиха в петък 6-часов прозорец, по време на който ще функционира евакуационният коридор по улица Салах ал-Дин в град Газа. Чрез него цивилните могат да се придвижват от северната част на Ивицата Газа на юг. Коридорът ще бъде отворен от 10:00 до 16:00 часа местно време. От Израелските отбранителни сили уточниха, че няма прекратяване на огъня. Има само тактически паузи за хуманитарна помощ за цивилните жители на Газа. Тези тактически паузи ще са ограничени по време и площ, според предварителната договорка.

There is no ceasefire. There are tactical, local pauses for humanitarian aid for Gazan civilians. These tactical pauses are limited in time and area. We are also providing humanitarian corridors for civilians in Gaza to temporarily move south to safer areas where they can receive… pic.twitter.com/qwNoYYf0QV — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

Ръководителят на Световната здравна организация предупреди, че здравната система в Ивицата Газа е "на колене", като отбеляза, че половината от 36-те болници на територията вече не функционират. В изказване пред Съвета за сигурност Тедрос Гебрейесус описа ситуацията на място: "Болничните коридори са претъпкани с ранени, болни и умиращи; моргите са препълнени; операциите са без анестезия; десетки хиляди разселени хора са приютени в болниците." "Здравната система е на колене и въпреки това някак си продължава да предоставя животоспасяващи грижи", каза той.

Израел пък намали броя на загиналите при атаките на Хамас в южната част на Израел от 1405 на 1200 души, съобщи говорител на външното министерство. Още: Израел обмисля сделка, при която Хамас да освободи всички цивилни заложници? "Това е актуализираният брой. Той се дължи на факта, че имаше много трупове, които не бяха идентифицирани, и сега смятаме, че те принадлежат на терористи, а не на израелски жертви", заяви говорителят на министерството Лиор Хаят, цитиран от БГНЕС.