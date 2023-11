"Хамас" съобщи за жертви след израелска атака по болница. Израел: Там се укриват екстремисти (ВИДЕО)

Става въпрос за "Ал Шифа", която се намира в централната част на град Газа. Израел твърди, че там се намира команден център на "Хамас". Както знаете, екстремистите ползват лечебни заведения, детски градини и училища като "жив щит", складират там боеприпаси и дори изстрелват ракети от подобни сгради.

Боеве се водят и край болница "Рантиси", предаде The Times of Israel.

Israeli military reached Rantisi Hospital, near Al-Nasr neighborhood and is besieging the hospital pic.twitter.com/APeNAMylYt