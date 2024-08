Огненият ад в Хирошима и Нагасаки: защо точно те са мишените

Датата 6 август 1945 година завинаги променя историята. Защото това е денят, в който американският бомбардировач B-29 хвърля върху японския град Хирошима оръжие с невиждана дотогава мощ. Бомбата „Малчугана" убива десетки хиляди и нанася щети, видими и до днес. Това е втората експлозия на ядрено оръжия изобщо, след като по-малко от месец преди това - на 16 юли 2024 година - проектът „Манхатън" достига до своя еманация с успешния ядрен опит в американския щат Ню Мексико. Той остана в историята с кодовете име „Тринити".

The tragedy of Hiroshima



