ООН: Над 1 милион души са се завърнали в Сирия след падането на Асад

Повече от един милион души, включително 800 000 вътрешно разселени лица и 280 000 бежанци, са се завърнали по домовете си в Сирия след падането на Башар Асад, съобщи днес ООН, цитирана от Франс прес. "От падането на режима в Сирия по наши оценки 280 000 сирийски бежанци и над 800 000 вътрешно разселени лица са се завърнали по домовете си", написа върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди в социалната мрежа Х.

Възстановяването на Сирия да бъде по-бързо, призова той, защото "в противен случай хората отново ще си тръгнат". Още: Сирия допусна запазване на руските военни бази: "В политиката няма постоянни врагове"

В края на януари Гранди се обърна към международната общност да подкрепи възстановяването на Сирия, за да улесни завръщането на милиони бежанци и разселени лица по домовете им. "Отменете санкциите, насърчавайте възстановяването. Това трябва да се направи сега, в началото на прехода, губим време“, заяви той на пресконференция в Анкара при завръщането си от Сирия и Ливан и преди да замине за Йордания.

Бунтовническа коалиция, ръководена от радикалната ислямистка групировка "Хаят Тахрир аш Шам", пое властта в Дамаск след свалянето на Башар Асад на 8 декември. Още: Временният президент на Сирия обещава да преследва престъпниците, проляли сирийска кръв (ВИДЕО)

На 13 февруари около двадесет арабски и западни държави обещаха в Париж да работят за подпомагане на възстановяването на Сирия и за защита на крехкия преход в условията на предизвикателства пред сигурността и външна намеса.

Страната бе опустошена от 14-годишна война, в която загинаха над 500 000 души. Над 10 милиона сирийци напуснаха домовете си, като част от тях направо напуснаха страната заради конфликта, отбелязва АФП. Още: Сирия поиска от Русия компенсации "за възстановяване на доверието"

