Временният президент на Сирия обещава да преследва престъпниците, проляли сирийска кръв (ВИДЕО)

Новият президент на Сирия Мохамед ал-Джолани (Мохамед ал-Шараа) обеща да "преследва престъпниците, проляли сирийска кръв и извършили кланета и престъпления независимо дали са в Сирия или в чужбина, и да установи "истинско преходно правосъдие". Той направи първото си обръщение към нацията след падането на сваления лидер Башар Асад. Джолани беше избран за президент за "преходен период", седем седмици след като ръководи бунтовническата офанзива, която свали Асад.

„Стоя пред вас днес след 54 дни от нашето колективно освобождение – освобождението на Сирия от оковите на един престъпен режим, който ни беше обременил от десетилетия“, каза Мохамед ал-Джолани, отбелязвайки края на 54 години на един от най-репресивните режими в историята на Сирия.

Той увери и че ще работи за сформирането на всеобхватно преходно правителство. "В идните дни ще бъде създаден комитет, който да подготви конференция за национален диалог", заяви още ал-Джолани.

