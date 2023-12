ООН прие резолюция за незабавно прекратяване на огъня в Ивицата Газа, България се въздържа

Гласовете в 193-членния орган на световната организация се разпределиха по следния начин: 153 гласа "за", 10 гласа "против" и 23 гласа "въздържал се". Важно е да се отбележи, че сред въздържалите се е и България. Подкрепата бе по-голяма, отколкото за резолюцията от 27 октомври, която призоваваше за "хуманитарно примирие", водещо до прекратяване на военните действия, където гласовете бяха 120 на 14 при 45 въздържали се, припомня АП.

След като миналата седмица САЩ наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН с искане за хуманитарно прекратяване на огъня, арабските и ислямските държави призоваха за извънредна сесия на Общото събрание на ООН, на която да се гласува резолюция със същото искане.

За разлика от резолюциите на Съвета за сигурност, резолюциите на Общото събрание не са правно обвързващи, напомня АП. Но посланията на Общото събрание "също са много важни" и отразяват световното мнение, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик, цитиран от БТА.

