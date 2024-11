Отровени ли са? 10 слона умряха в рамките на три дни в Индия (ВИДЕО)

Смъртта на 10 слона в рамките на три дни в Централна Индия предизвика тревога сред природозащитниците, съобщи BBC.

Животните бяха част от стадо от 13 слона, но умряха в периода от 29 до 31 октомври в националния парк в щата Мадхя Прадеш. Смъртните случаи предизвикаха критики към властта.

"Токсикологичният доклад показва, че слоновете са консумирали голямо количество разложени растения кодо (просо) и зърна“, каза Л. Кришна Мурти, старши горски служител, който ръководи разследване. ОЩЕ: Наводненията в Тайланд: Порой отнесе два слона (ВИДЕО)

Първоначалните непотвърдени доклади гласят, че слоновете са били отровени, вероятно от фермери, за да спрат да унищожават реколтата. Но правителствени служители казват, че няма признаци за умишлено отравяне.

В токсикологичния доклад се казва, че циклопиазоновата киселина - гъбичен невротоксин - е открита в пробите, взети от мъртвите слонове. Смята се, че са яли голямо количество просо кодо, което обикновено се отглежда в сухи райони в страни, включително Индия, Пакистан и Филипините и части от Западна Африка. Около 35% от просото кодо, произведено в Индия, се отглежда в Мадхя Прадеш.

Реколтата расте бързо, издържа на суша и може да се съхранява дълго време. Освен това е лесно смилаем и има няколко ползи за здравето.

Но някои проучвания са установили, че яденето на просо може да причини "интоксикация и отравяне", тъй като зърната са "често заразени" с вид гъбички, които произвеждат циклопиазонова киселина. ОЩЕ: Зимбабве и Намибия ще убият десетки слонове, за да нахранят гладните

