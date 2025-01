Пак Китай и пак вирус: Тревога за повторение на ковид пандемията и уверения, че няма страшно

Лошите спомени за Ковид отново се възраждат, защото в Китай има ръст на заболели от човешки метапневмовирус (HMPV). Най-зле изглежда ситуацията в северната част на Китай, като децата засега са най-засегнати. В социалните мрежи циркулират видеа на препълнени с пациенти болници и се правят сравнения с избухването на Ковид в Ухан, който дотук доведе до 7 000 000 починали директно от самата болест, пише The Independent.

Засега официално Пекин твърди, че няма нищо страшно, разпространението на вируса се дължало на зимния сезон. Това са думи на китайския външен министър Мао Нин. "Случаите като цяло не са тежки, а вирусът се разпространява по-малко от миналата година", каза Нин. Китайската държавна телевизия CCTV обяви, че е стартирана пилотна програма, с която да се следят случаи на пневмония с неизвестен причинител. Досега СЗО не е реагирала на ситуацията в смисъл да обяви повишено внимание или опасност.

Човешкият метапневмовирус или HMPV е респираторен вирус, който причинява симптоми, подобни на обикновена настинка и грип. Въпреки че заболяването обикновено е леко, то може да доведе до тежки усложнения като пневмония, особено при бебета, възрастни хора и хора с отслабена имунна система. Вирусът е открит за първи път през 2001 година (в Нидерландия) – става въпрос за РНК вирус. Симптомите са обичайни за респираторен вирус – кашлица, треска, запушен нос и отпадналост – инкубационният период е между 3 и 6 дни. Няма специфичен антивирусен препарат или лекарство, няма и ваксина.

"Има новини за епидемия от метапневмовирус в Китай, които обикалят информационния поток. Нека бъда много ясен по този въпрос - метапневмовирусът е като всеки друг респираторен вирус, който причинява обикновена настинка и при много стари и много млади може да причини грипоподобни симптоми", обясни представителят на Индийската генерална дирекция на здравните услуги (DGHS) д-р Атул Гоел. Негов колега-хирург, пак от Индия, обясни почти същото, но с важното уточнение, че няма точни новини какво става в Китай и ситуацията е доста подозрителна. За последните 20 години има много малко смъртни случаи заради HMPV:

