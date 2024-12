Паника: Руски военни бързат да избягат от Дамаск, сменен ли е командващият руския контингент? (ВИДЕО)

Руските военни и дипломати започнаха рязко да напускат сирийската столица Дамаск и там избухнаха първите въоръжени сблъсъци. Информацията е на украинското разузнаване.

Силите, които се противопоставят на подкрепяния от Русия и Иран режим на Башар Асад, активно настъпват на юг, като първите градски сблъсъци се провеждат в Хама, Хомс и Сувейда. Бунтовниците вече овладяха Алепо, като днес от цитаделата там се спусна палестинското знаме.

🇵🇸 Palestinian flag raised at Aleppo Citadel, liberated by Syrian rebels now. pic.twitter.com/b8k505lk1T — Clash Report (@clashreport) December 2, 2024

Опозиционните сили са завзели и град Карназ - северно от Хама, където Сирийската арабска армия на Асад започна да гради по-сериозни укрепления: Първа ефективна отбрана на режима на Асад: Мислите за Алепо са далеч, подсилването е на юг (ВИДЕО).

Syrian rebel forces have captured the town of Karnaz in north of Hama.



They started destroying Assad regime propaganda in the town. pic.twitter.com/YdlH4VRx3c — Clash Report (@clashreport) December 2, 2024

Още: Режимът на Асад нанесе въздушни удари по центъра на Идлиб (ВИДЕО)

Руските сили изоставиха Хама

Известно е, че руският контингент е изоставил Хама и се е преместил в авиобазата Хмеймим. Генерал-полковник Александър Журавльов - началник на руския координационен щаб в Хмеймим, заяви, че ситуацията е извън контрола на режима на Асад.

Освен това руснаците избягаха от военната база в град Хан Шайхун, оставяйки след себе си огромен инвентар от оръжия и оборудване, добавят от отбранителното разузнаване на Украйна в Telegram.

На 1 декември руски самолети започнаха въздушни удари в Хан Шайхун. Нападението най-вероятно е имало за цел да унищожи руски военни активи, които са били предадени на бунтовническите войски, смятат още от украинското разузнаване.

Още: Съдбата на християните и вярата им в Алепо: Уверения, че няма изстъпления

Смяна на командващия руския контингент - слухове

В разгара на трескавото бягство на руските сили - по арабскоезичните канали започна да се разпространява новината за оставката на командващия руския контингент генерал Сергей Кисел. За това пишат и близките до руското военно министерство Telegram канали "Рибар" и "Военен осведомител". Твърди се, че Кисел е бил заменен от генерал Александър Чайко.

Полковник Вадим Байкулов, който ръководеше група руски специални части, също беше призован в Москва. Той трябва да обясни на Кремъл защо негови подчинени са били убити, а военна техника - пленена в Алепо.

В социалните мрежи излиза видео след видео на овладени от бунтовниците танкове и други оръжия на режима на Асад и съюзниците му:

Spoils of war: Syrian rebels seized two large warehouses belonging to the Assad regime, storing tanks and BMPs.



9 BMPs

1 T-72 tank

2 T-55 tanks pic.twitter.com/lVcdOhCOvn — Clash Report (@clashreport) December 2, 2024

NEW: Syrian rebels captured another T-90A tank from Assad regime.



Previously, HTS group had seized a T-90A in 2016, which is now being used in their current offensive. pic.twitter.com/sCSsBqmrkk — Clash Report (@clashreport) December 2, 2024

Още: Иран запазва „военните си съветници“ в Сирия, Путин обяви твърда подкрепа за Асад (ВИДЕО)