Подготовка за ядрена война: Китай гради подземен комплекс, 10 пъти по-голям от Пентагона? (СНИМКИ)

Китайските военни изграждат огромен комплекс в западните покрайнини на Пекин, който според американското разузнаване ще служи за команден център по време на война. Съоръжението е десет пъти по-голямо от Пентагона, твърди Financial Times, позовавайки се на настоящи и бивши американски служители, както и на сателитни снимки. Те показват строителен обект, който се намира на 30 км югозападно от столицата. Виждат се дълбоки дупки, в които - по оценка на военни експерти - ще се намират големи, укрепени бункери за защита на китайските военни лидери по време на всеки евентуален конфликт, включително ядрена война.

Счита се, че това ще бъде най-големият военен команден център в света.

Основното строителство е започнало в средата на 2024 г. „Военният град на Пекин“ - така някои американски анализатори от разузнаването наричали обекта.

