Пожар в рафинерия на "Лукойл" в Коми уби двама (ВИДЕО)

Контролираната от руската държава агенция ТАСС също потвърждава за пожара, като твърди, че пожарникарите са потушили пожара в петролната рафинерия, като се позовава на съобщение в телеграм канала на Министерството на извънредните ситуации за региона. „В 19:30 часа пожарът е потушен“, се казва в съобщението, според руската агенция. ОЩЕ: Нова руска петролна рафинерия гори, губернатор пробва да излъже, че няма нищо (ВИДЕО)

🔥The Lukoil oil refinery is on fire in Ukhta, Russia's Komi Republic.



Local media write that an explosion was heard before the fire. Some local channels report two deaths. 🎉 pic.twitter.com/Wa0bBuHOQn