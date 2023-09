Пожар взе най-малко 11 жертви в Ханой (СНИМКИ)

Повече от 50 души са пострадали и са настанени в различни болници, в това число и деца. Властите обаче се опасяват, че броят на загиналите може да нарасне.

Виетнамската новинарска агенция заяви, че е възможно при инцидента да има още десетки жертви. Местните власти съобщиха, че в 10-етажната сграда в квартала Тхан Суан са живеели около 150 души. Не е ясно обаче колко от тях са били по домовете си по време на пожара.

JUST IN: "Dozens" killed in apartment building fire in Hanoi, Vietnam, according to state media pic.twitter.com/uv3NQA3L5S