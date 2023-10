Показаха кадри как Израел сваля ракети с лазер (ВИДЕА)

Твърди се, че на кадрите се вижда резултатът от използването на системата на лазерния комплекс "Светлинен щит", който ще подпомогне работата на системата за противовъздушна отбрана "Железен купол". За момента обаче не може да се потвърди със сигурност от независим източник дали наистина е използвано разработеното лазерно оръжие.

Лазерът е предназначен за прехващане на ракети със свръхмалък обсег, както и на снаряди и минометни мини, които са твърде малки, за да бъдат открити от "Железния купол".

ОЩЕ: Военен експерт: Израел се готви за пръв път в света да използва лазерно оръжие срещу ракети

Припомняме, че лазерното оръжие е разработено от същата израелска компания Rafael създала и "Железен купол". "Светлинният щит" фиксира целта със скоростта на светлината и я унищожава в рамките на 5 секунди на разстояние до 7 км. Едно от основните му предимства е цената на изстрел - само 1 долар, ако не се смята цената на оборудването. В същото време количеството боеприпаси е неограничено, стига да има електричество. Освен това лазерите могат да бъдат поставени както на наземни установки, така и на самолети и да поразяват няколко цели едновременно.

The New Iron beam in full display. pic.twitter.com/XtnqDoAmUi — ISRAEL MOSSAD (@MOSSADil) October 15, 2023

Ето и по-ранни кадри от успешното тестване на "Светлинния щит":

And this is footage of testing the “Iron Beam” to intercept a rocket, mortar mine and drone.



As you can see, intercepting such targets is possible in practice, and if the beam impacts the warhead, it detonates directly in flight.



However, it is not yet possible to objectively… pic.twitter.com/VAy7RyBCLx — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) October 15, 2023

Някои анализатори предпазливо пишат, че е възможно да става въпрос за отблясък от обектива на камерата или отражение в облаците, а не за "Светлинния щит":

This Footage claimed to be from earlier tonight which shows the use of the “Iron Beam” Laser-Air Defense System in the Shoot Down of Rockets over Central Israel actually appears to just be either a Lens Flare from the Camera or a Reflection in the Clouds; also the “Iron Beam” is… pic.twitter.com/HPPzosF73M — OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2023