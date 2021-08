Поне 5 жертви поради хаоса на летището в Кабул (ВИДЕО)

„Сред хилядите хората там, които се бяха събрали мирно, двама мъже, които са имали оръжие, са започнали да заплашват с него. Двамата бяха убити“, заявил неназован източник от Пентагона, цитиран от Франс прес.

Ройтерс уточнява, че става въпрос за два отделни инцидента в рамките на изминалите 24 часа.

Хилядите афганистанци, които искат да напуснат страната, след като талибаните взеха властта в Афганистан, се събраха на летището.

Заради инцидентите бяха преустановени всички полети.

Американските военни работят с турски и други чужди сили, за да разчистят летището в Кабул и да се възобновят полетите от там, заяви говорителят на Пентагона Джон Кърби. Той съобщи, че военният министър Лойд Остин е разрешил изпращането на още един американски батальон в Кабул. Така броят на военните, помагащи на операцията по евакуация ще стане 6000 души.

Центърът на афганистанската Кабул е тих, няма следа от паника ден след като талибаните превзеха града.

Талибаните са навсякъде по всички контролно-пропускателни пунктове, използвани от полицията до този момент.

Междувременно стана ясно, че военновъздушните сили на Узбекистан са свалили афганистански военен самолет, преминал незаконно границата. Таджикистан пък съобщи за пристигнали в страната самолети с над 100 афганистански войници на борда.

На кадри, разпространени от местни медии и по социалните мрежи се виждат тълпи от отчаяни хора, които тичат по терминалите и се блъскат, за да се качат по стълбите на евакуационните самолети.

Crowds scaled walls at the Kabul airport Monday in an attempt to leave the country as the Taliban takes over the Afghan capital. pic.twitter.com/sQNacPFjmB