Каква е контузията на Григор Димитров и приключи ли сезонът за първата ракета на България?

Феновете на Григор Димитров в България, а и по света се питат какво е състоянието на тенисиста и приключили сезонът за първата ни ракета. Както е известно, Гришо получи много неприятна контузия по време на двубоя си от 1/4-финалната фаза на Уимбълдън срещу Яник Синер. Хасковлията водеше с 2:0 сета срещу световния номер 1, а в третата част резултатът бе 2:2 гейма. Тогава Димитров получи травма в областта на гърдите, която не му позволи да продължи и го принуди да се откаже.

По първоначални информации Григор Димитров има контузия на десния пекторален мускул. Неговата функция е да свързва мускулатурата на гърдите и ръката. Да се играе с такава травма е невъзможно, тъй като ръката не може да се разпъне нормално. Причина за контузията може да е разтежение, разкъсване или остър спазъм. Все още не е ясно точно каква е травмата на Гришо като се очаква днес или утре той да се подложи на ядрено-магнитен резонанс.

Absolutely heartbreaking scenes 💔Grigor Dimitrov has to retire from #Wimbledon R4 with what appears to be a right pectoral injury leading world #1 Jannik Sinner 6-3, 7-5, 2-2.



This match shouldn't have ended like this. Jannik with insane luck 🤯



Hopefully, Grigor will… pic.twitter.com/NMRkrv8vjG