"Приличат на оцелели от Холокоста": Първи срещи на освободените от "Хамас" заложници с близките им (ВИДЕА)

Освободените днес от ислямистката групировка "Хамас" израелски заложници приличат на военнопленници. Те са изтощени и изглеждат много по-възрастни от годините си. Ели Шараби, пленен в разцвета на живота си, е с хлътнали бузи, дълбоко хлътнали очи, а костите стърчат под кожата му. Следите от системен глад са видими и при Охад Бен Ами, и при младия Ор Леви. Такива гневни изявления днес могат да се прочетат в израелските медии и социални мрежи, където следяха на живо предаването на заложниците съгласно сключеното между екстремистите и правителството на Израел споразумение за прекратяване на огъня.

"Ето как изглежда едно престъпление срещу човечеството. Целият свят трябва да види Охад, Ор и Ели, които след 491 дни ад се завръщат гладни, изтощени и измъчени, след като са били използвани от подли убийци в циничен и жесток спектакъл. Утешаваме се от факта, че те се връщат живи в прегръдките на любимите си хора", пише израелският президент Исак Херцог в социалната мрежа X.

Holocaust survivors. I see Holocaust survivors.



These are the 3 released Israeli hostages. What do you see? pic.twitter.com/uTVIUeogIF