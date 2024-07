Протест на ортодоксални евреи в Израел заради наборната служба (ВИДЕО)

Хиляди ортодоксални евреи в Израел протестираха срещу наборната военна служба, предаде ДПА.

Протестите бяха предизвикани от неотдавнашното разпореждане на Върховния съд да започне набор на ортодоксални мъже за военна служба.

ОЩЕ: Израелски съд: Ортодоксалните евреи да служат в армията като всички

Местните медии съобщават за ожесточени сблъсъци между протестиращите и полицията в Йерусалим. Полицаи на коне и водно оръдие бяха използвани, за да разпръснат демонстрантите, облечени в черни костюми. Протестиращите хвърляха камъни и нападнаха полицаи, в резултат на което бяха арестувани петима души.

Orthodox Jews staged protests in Jerusalem over the possible conscription of yeshiva students, Jewish religious schools, into the Israeli army.

According to The Times of Israel, the protest took place in the Mea Shearim neighborhood and attracted tens of thousands of… pic.twitter.com/4V4JSlB1hq