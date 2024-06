Путин пристигна на посещение във Виетнам (ВИДЕО)

Преди това руският държавен глава беше на официално посещение в Северна Корея и се срещна с лидера на страната Ким Чен-ун. Ден по-рано Путин посети руската република Якутия. Ханой е последният етап от тридневната му обиколка.

Очаква се Путин да разговаря с президента, генералния секретар на ЦК на Комунистическата партия на Виетнам, премиера и председателя на Националното събрание. Той ще се срещне и с випускници на съветски и руски университети и ще присъства на тържествен прием, организиран от президента на Виетнам.

Това е петото посещение на Путин във Виетнам като президент. Той посети републиката през 2001 г., 2006 г., 2013 г. и 2017 г.

Putin, after visiting North Korea earlier, has arrived in Vietnam. pic.twitter.com/Za6n0nxApU