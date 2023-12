Путин пристигна в ОАЕ за разговори с президента на страната (ВИДЕО)

Срещата ще започне с участието на делегации, а по-късно двамата лидери ще продължат да общуват на четири очи, според съветника на руския държавен глава Юрий Ушаков.

След това предстои Путин да замине за Рияд, където ще проведе разговори с престолонаследника, председател на Съвета на министрите на Кралство Саудитска Арабия, Мохамед бин Салман Ал Сауд.

За последен път Путин посети Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия през октомври 2019 г.

